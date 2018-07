O município de Sintra vai debater o desenvolvimento económico, a sustentabilidade ambiental e a mobilidade através de workshops que vão reunir entidades da administração central, da administração local e do sector empresarial do município, foi anunciado nesta terça-feira.

"É um congresso que vê a economia nacional sob os olhos de Sintra, sob a perspectiva de Sintra. Sintra é o segundo maior concelho do país em termos de população. É um concelho extremamente importante em termos da economia nacional, cerca de 4% do produto da riqueza nacional são produzidos em Sintra. É um concelho com o maior número de empresas, com maior número de jovens entre os 14 e os 25 anos e, neste momento, tem uma das taxas de desemprego mais baixas do país, 5%", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta (PS).

O congresso "Sintra Economia 20/30", que é apresentado na quarta-feira, irá decorrer no dia 26 de Outubro e, de acordo com o presidente do município, conta com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que estará presente no encerramento do congresso.

Segundo Basílio Horta, o congresso decorrerá no regime de workshops que vão "cobrir todos os sectores da economia do concelho".

"Todos estes sectores foram organizados em workshops que têm conclusões e, essas conclusões, têm a ver com o que se passa em Sintra, mas, obviamente, olhando também para o país, para a economia nacional e as necessidades que o nosso concelho sente", afirmou o líder do executivo.

Ainda de acordo com Basílio Horta, cada workshop terá empresas do concelho, colaboradores e técnicos do concelho e técnicos da administração central, sendo esperada a presença do ministro da Economia e de outros membros do Governo durante o congresso.

