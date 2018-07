A dragagem do porto da Ericeira, obra a cargo da Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) decorre “a bom ritmo” e deve estar concluída no final de Julho, afirma a empresa em comunicado.

Na obra esperada há mais de três anos pelos mais de 50 pescadores da Ericeira, “será dragado um volume total de 60 mil metros cúbicos de sedimentos da bacia portuária, de modo a repor as cotas de serviço estabelecidas para o porto e necessário ao seu funcionamento normal que garantam também as “condições de segurança de pessoas e embarcações que se dirigirem ao porto”, acrescenta a DGRM.

A empreitada engloba também a reparação do quebra-mar de protecção do porto e o reforço da cabeça da estrutura, através da colocação de novos blocos em substituição dos antigos, e na “materialização de uma banqueta no pé de talude do manto resistente”, explica o comunicado. A reparação do quebra-mar ainda não foi iniciada mas representa um investimento de mais de 2,7 milhões de euros, sendo comparticipadas por fundos comunitários do Programa Operacional MAR2020.

Há três anos que os pescadores têm dificuldades em pescar uma vez que as embarcações não conseguem sair nem entrar da zona portuária, devido ao seu assoreamento e ao desprendimento de blocos na entrada, agravados pelo mau tempo ocorrido em Janeiro de 2014.

Na Ericeira, existem mais de 50 pescadores e 20 embarcações.

