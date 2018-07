Cláudia Azevedo vai assumir a presidência da Comissão Executiva da Sonae SGPS, cargo até agora ocupado por Paulo Azevedo, juntamente com Ângelo Paupério, anunciou a holding pessoal da família de Belmiro de Azevedo, fundador do grupo. Paulo Azevedo continuará como chairman do grupo e as mudanças na Comissão Executiva ocorrerão no próximo ano.

Cláudia Azevedo, irmã de Paulo Azevedo, sobe assim na estrutura do grupo, até agora fortemente dominado por executivos do género masculino.

Paulo Azevedo e Ângelo Paupério continuarão a integrar a Comissão Executiva, mas como administradores não-executivos, em representação da Efanor, a holding familiar que controla a maioria do capital da Sonae SGPS (proprietária do PÚBLICO), da Sonae Capital e da Sonae Indústria.

As mudanças não se ficam por aqui: Cláudia Azevedo deixará a presidência da Comissão Executiva da Sonae Capital e Ângelo Paupério e Carlos Moreira da Silva passarão a integrar o conselho de administração da Efanor, que entretanto será alargado.

Em comunicado, a Efanor manifesta "total concordância" com a eleição de Cláudia Azevedo, "uma vez que se adequa de modo particular ao perfil mais recentemente assumido pelo grupo, culminando uma carreira que, nos últimos anos, se especializou na gestão de portefólios diversificados e na internacionalização dos negócios de participadas".

As primeiras palavras de Cláudia Azevedo são de agradecimento pelo “voto de confiança” manifestado pelo Conselho de Administração da Sonae e pelo Conselho de Administração da Efanor na proposta da sua eleição para CEO da Sonae para o mandato a iniciar em 2019.

“É uma responsabilidade que aceito, com a convicção de quem olha para o futuro e tem a confiança de ter nos valores Sonae a determinação e optimismo necessários para enfrentar os desafios que seguramente surgirão”, refere Cláudia Azevedo, em resposta ao PÚBLICO.

A gestora, que se liberta já da presidência da Comissão Executiva da Sonae Capital, vai agora ter tempo para se preparar para as novas funções na holding principal do grupo.

