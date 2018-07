O Rio Ave oficializou esta terça-feira o regresso do avançado angolano Gelson Dala a Vila do Conde, onde cumpriu metade da época passada por empréstimo do Sporting.

Gelson Dala, de 22 anos, disputou seis encontros e marcou um golo em 2017-18, repetindo a experiência na nova temporada, mais uma vez na condição de emprestado até ao final de 2018-19.

