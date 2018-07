Patrícia Mamona confirmou nesta terça-feira os mínimos A para os Europeus de atletismo de Berlim, com 14,19 metros no triplo salto do meeting de Sotteville-les-Rouen, em França, prova em que Lecabela Quaresma conseguiu um novo recorde pessoal (13,90m).

Patrícia Mamona chegou aos 14,19 metros com vento regulamentar (1,9 m/s), no segundo salto, e conseguiu confirmar a marca de qualificação para os Europeus de Berlim, ganhando confiança para aceitar o wild card que lhe foi oferecido pela Associação Europeia de Atletismo, por ter sido campeã europeia em 2016.

Lecabela, da Juventude Vidigalense, conseguiu sair de França com um novo recorde pessoal, de 13,90 metros, com vento regulamentar (1,1 m/s), passando a ser a terceira melhor portuguesa de sempre. Juntou 42 centímetros aos 13,48m conseguidos em Maio e obteve os mínimos 'B' para Berlim.

Em Soteville-les-Rouen, o pódio foi da língua portuguesa, já que a vencedora foi a brasileira Nubia Soares, com 14,69 metros (v: 1,3 m/s), que estabeleceu um novo recorde do Brasil (tinha 14,56 metros, regulares, e 14,59 em altitude).



