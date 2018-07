O FC Porto defrontará os romenos do Potaissa Turda na primeira ronda de qualificação de acesso à fase de grupos da Taça EHF de andebol, ditou o sorteio realizado em Viena, na Áustria.

O Potaissa Turda apresenta como principal referência a conquista da Taça Challenge na época passada, naquele que é o único troféu europeu do seu palmarés. No plano interno, a formação romena foi eliminada no play-off das meias-finais. A primeira mão está agendada para 1 e 2 de Setembro, na Roménia.

Em caso de vitória sobre os romenos, os portistas, que serão treinados por Magnus Andersson em 2018-19, já sabem que defrontarão na segunda ronda de qualificação o SKA Minsk, terceiro classificado da edição passada da Liga da Bielorrússia.

O Benfica entra a competir na segunda ronda e irá defrontar o vencedor da eliminatória que opõe os croatas do RK Dubrava aos islandeses do FH Hafnarfjordur.

A formação "encarnada", segunda classificada do campeonato nacional de 2017-18, com os mesmos pontos do FC Porto (3.º), a seis do campeão Sporting, entra em campo para a primeira mão a 6 ou 7 de Outubro.

O Madeira SAD entrará na terceira ronda de qualificação da Taça Challenge, competição em que enfrentará o vencedor das partidas entre HC Olimpus-85-USEFS, da Moldávia e o JD Techniek Hurry-Up, da Holanda.

Os madeirenses entrarão em campo para a primeira mão a 17 ou 18 de Novembro. Caso vençam as duas partidas, estarão automaticamente nos 16 avos-de-final.

O Sporting é o outro representante luso nas provas europeias e disputará o Grupo C da Liga dos Campeões, onde também estão colocados HC Metalurg (Macedónia), Bjerringbro-Silkeborg (Dinamarca), Besiktas Mogaz (Turquia), Chekhovskie Medvedi (Rússia) e ainda Tatran Presov (Eslováquia).

A primeira jornada será no Pavilhão João Rocha, entre dia 12 e 16 de Setembro, com o Sporting a receber os macedónios do HC Metalurg.

No sector feminino, na terceira ronda de qualificação da Taça Challenge, o Alavarium defronta a praticamente desconhecida formação bósnia do ZRK Krivaja, enquanto o SIR 1º Maio/ADA CJ Barros medirá forças com as sérvias do ZRK Naisa Nis, que ergueram o troféu em 2006/07.

A primeira mão está prevista para 8 e 9 de Setembro e em caso de vitória as duas equipas portuguesas avançam directamente para os 16 avos-de-final da prova, que conta já com as espanholas do Gran Canária.

????? Men's EHF Cup final Round 1 draw results#savethedate 1/2 September - 1st leg, 8/9 September - 2nd leg ?? pic.twitter.com/pQgpdV9ADw — EHF (@EHF) July 17, 2018

