O dia de descanso da selecção portuguesa no Campeonato da Europa de hóquei em patins, que decorre na Corunha, foi um dia risonho. Mesmo sem jogar, o conjunto liderado por Luís Sénica garantiu, desde já, o apuramento para os quartos-de-final da competição. Tudo graças ao desaire da Áustria diante da França.

Áustria e Andorra fecharam a 2.ª jornada do Grupo A com zero pontos e ainda terão de medir forças entre si, com duas rondas por disputar, o que significa que pelo menos uma delas não conseguirá alcançar os seis pontos que Portugal detém actualmente.

Num grupo constituído por cinco equipas (o Grupo B tem seis), quatro delas apuram-se para a próxima fase e o que a selecção nacional fez até agora (duas goleadas, sobre Andorra e Suíça) foi suficiente para assegurar uma vaga.

Na quarta-feira, às 21h, Portugal volta a entrar em pista para medir forças com a Áustria, antes de fechar a fase de grupos, na quinta-feira, diante da França.

No arranque da 3.ª jornada, já nesta terça-feira, Inglaterra goleou a Bélgica no Grupo B (14-2), enquanto no grupo de Portugal Andorra surpreendeu a Suíça e conseguiu o primeiro triunfo na prova, por 2-3.

