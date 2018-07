Jim Jarmusch está a rodar, no estado de Nova Iorque, um filme de zombies: The Dead Don’t Die. Esta afirmação poderia ser ainda mais estranha, não fosse o facto de o realizador de Homem Morto ter lançado, em 2013, Só os Amantes Sobrevivem, sobre um casal de vampiros interpretados por Tom Hiddleston e Tilda Swinton – com papéis para os entretanto falecidos Anton Yelchin e John Hurt. Não é totalmente inesperado. Em Março, Bill Murray, entrevistado pelo site do jornal The Philadelphia Inquirer revelara que iria filmar uma comédia de zombies no Verão, a partir de um guião “hilariante” de Jarmusch. O realizador não é propriamente conhecido por comédias, mesmo que os seus filmes tenham momentos com muita piada.

Além de Murray, que tem trabalhado recorrentemente com Jarmusch desde Coffee & Cigarettes, de 2003, o elenco inclui também Selena Gomez, a cantora e actriz que começou nas séries da Disney e inaugurou a tendência de participar em filmes de realizadores independentes consagrados ao protagonizar Spring Breakers, de Harmony Korine, em 2012. E inclui ainda vários outros nomes, tais como Adam Driver, o protagonista de Paterson, o filme anterior de Jarmusch, a já mencionada Tilda Swinton, Chloë Sevigny, que apareceu em Flores Partidas, de 2005, Austin Butler, que fez séries infanto-juvenis da Nickelodeon, e Steve Buscemi, que fez O Comboio Mistério e não trabalhava com o realizador há mais de 20 anos.

