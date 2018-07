Harry e Meghan visitam exposição sobre Nelson Mandela em Londres

O príncipe Harry e a mulher Meghan visitaram uma exposição que assinala os 100 anos do nascimento do ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela, nesta terça-feira, em Londres. O duque e a duquesa de Sussex encontraram-se com amigos e familiares do activista anti-apartheid que morreu em 2013, incluindo a sua neta Zamaswazi Dlamini-Mandela.

PUB

O casal falou ainda com Andrew Mlangeni, de 92 anos, que passou quase três décadas na prisão de Robben Island com Mandela. Recorde-se que em 2015, Harry visitou a cela de Mandela na ilha de Robben, na África do Sul.

Sello Hatang, director executivo da Fundação Nelson Mandela, lembrou: “Londres foi a metrópole colonial da África do Sul e sede da luta internacional anti-apartheid. Também foi palco de alguns dos discursos mais inspiradores de Nelson Mandela."

PUB

A exposição já passou por várias cidades e vai estar em Londres até 19 de Agosto. A entrada é gratuita.

PUB