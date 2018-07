Posicionado no segundo lugar da lista das 100 celebridades mais bem pagas da Forbes, logo a seguir ao pugilista norte-americano Floyd Mayweather, George Clooney teve o seu ano mais rentável de sempre, batendo um recorde para actores, de acordo com a revista.

Entre Junho de 2017 e 2018, Clooney terá recebido cerca de 239 milhões de dólares (203,7 milhões de euros), em grande parte graças à venda da Casamigos, a empresa de tequila co-fundada pelo actor, à ?gigante de bebidas Diageo. Durante este período não foi lançado nenhum filme no qual este fizesse parte, sendo que está na fase de filmagens uma série que Clooney vai realizar, produzir e protagonizar, Catch-22, com estreia marcada para 2019, de acordo com a Variety. Recorde-se que recentemente Clooney teve um acidente em Itália, durante as filmagens.

Kylie Jenner, que figura a mais recente capa da Forbes, é não só a mulher mais bem paga, como a mais jovem da lista, em terceiro lugar. De acordo com a revista a jovem de 20 anos (que faz 21 em Agosto), fez 166,5 milhões de dólares (141,9 milhões de euros), graças à sua empresa de beleza que fundou há cerca de dois anos, cujo valor se aproxima do marco dos mil milhões de dólares.

Kylie é neste momento dona de 100% da empresa, escreve a Forbes, sendo que a este ritmo poderá tornar-se, com mais um ano de crescimento, a pessoa mais nova de sempre a criar uma fortuna própria de mil milhões de dólares, superando o próprio Mark Zuckerberg, que ultrapassou este marco aos 23 anos. A meia-irmã, Kim Kardashian, está no número 30, com 67 milhões de dólares.

