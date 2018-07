A Polícia Judiciária de Braga deteve esta segunda-feira uma mulher de 41 anos para o cumprimento de 20 anos de prisão por homicídio qualificado e roubo a um homem em 2008.

A força policial explicou em comunicado que os crimes ocorreram em Dezembro de 2008, sendo que a vítima, um homem com então 28 anos e empresário do ramo automóvel, desapareceu no dia 17 daquele mês e foi encontrado quatro dias depois, já sem vida, na Pedreira de Montariol, próximo da Cooperativa de Braga.

"A vítima foi ainda roubada e o veículo automóvel que usava à data do desaparecimento incendiado", acrescentou a PJ.

A mulher foi entregue num estabelecimento prisional esta segunda-feira para cumprimento da pena.

