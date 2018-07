No Reservado ao Público desta semana, falamos com a jornalista do PÚBLICO Margarida David Cardoso, sobre a reportagem “A Noite do Fim do Mundo”, distinguida com o Prémio Gazeta Revelação 2017.

Recordamos ainda os trabalhos de Joana Gorjão Henriques e Adriano Mirando, também eles distinguidos este ano pelo Clube de Jornalistas.

Realização e edição: Patrícia Campos.

