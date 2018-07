A ideia de que Angola e a abertura que tem tentado fazer nos últimos meses, nomeadamente com a adesão à Francofonia e à Commonwealth, poderá fazer desaparecer a dita relação privilegiada luso-angolana (na cabeça de alguns, pois que outros o que gostariam mesmo é que fosse exclusiva) tem criado angústias que se manifestam com maior ou menor grau e desagrado encapotado...

Porém, o curioso é que alargando isto para a esfera da CPLP, que se gosta de apresentar como uma organização de sucesso pelo menos medida pelo número de países que têm pedido o estatuto de observador associado, aparece agora na leva mais recente a França. Então agora é bom, mas Angola na Francofonia é mau?! Haja paciência.

E se tantos querem aderir, houve claramente um equívoco com a entrada da Guiné Equatorial como membro de pleno direito. É mais do que ridículo, é confrangedor até, assistir-se ao jogo do empurra e do saca culpas sobre quem se "equivocou" e teve a responsabilidade de este mono ter encalhado na CPLP... seja pela iniciativa da proposta, seja pela conformação com o baixar dos braços, todos se equivocaram num teatro de sombras chinesas.

E como o governo do país em causa não é parvo e o pedido de adesão teve como única intenção procurar credibilização externa, vem agora anunciar para dias 16-21 de Julho um “diálogo nacional”, paralelamente ao anúncio de uma “amnistia total” para os presos políticos. Mas como salta à vista (e nisso nem um pouco de pudor têm), aquele circo coincide com a XII Cimeira da CPLP que ocorrerá a 17 e 18 de julho em Cabo Verde. Ou seja, jogada de mestre, mediatismo e um trunfo para tentar calar as bocas que mandarão bocas sobre aquele indigente e indigesto regime aquando desta Cimeira da CPLP. Se não fosse para rir não sei o que seria...

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

