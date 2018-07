Apesar de uma semana cheia de adições em VIDEOCLIPE.PT por várias pessoas, é no entanto curioso o paralelismo formal do género coreográfico entre alguns. Plataforma participativa é sinal de democracia e ecletismo, logo, chegou desde Ana Malhoa, com um registo de tipo Lady Gaga (tecnicamente irrepreensível), a HMB, com a interpretação salpicada de moves e efeitos visuais para o seu funk pop, passando pelas encenações paródicas dos roqueiros Barbante, e pelo surpreendente crooning rock dos The Lemom Lovers, com o gesto de decalque de uma coreografia mítica do filme Bando à Parte. Explicar o porquê de destacarmos este Pensa Bem de Joana Espadinha, quando todos eles têm mais convencionalismo do que criatividade, só pela despretensão coreográfica em cenário de uma exuberância coruscante para festa popular. Há aqui uma certa graça jovial que apela ao espetador e faz jus ao ligeirismo da nostalgia pop. Além de fazer sentido quando isto versa sobre uma mulher vivida e confiante, a soltar-se de tristezas junto das amigas, e a lembrar uma girl band caseirinha. Aliás, convém lembrar, ela bem que pedia Leva-me a Dançar no outro tema apresentado — do seu segundo álbum, que será editado ainda este ano.

Texto escrito segundo o novo Acordo Ortográfico, a pedido do autor.