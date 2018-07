Desde Abril de 2011, a imaginação de Tatsuya Tanaka já criou mais de 2500 miniaturas. São pequenas construções que o artista japonês publica todos os dias na sua conta de Instagram (seguida por mais de 1,4 milhões de pessoas) e no site. O Miniature Calendar combina fotografia e cenografia com uma crescente colecção de figuras em miniatura e objectos do quotidiano, que são tirados do contexto e constantemente reinventados.

Tanaka usa material de escritório, comida e outros objectos que se transformam em personagens e compõem os cenários dos dioramas que cria, onde molas do cabelo são ossadas de dinossauros, fichas de póquer edifícios citadinos, óculos são bicicletas e bananas aviões.

O artista japonês brinca ainda com referências e ícones da cultura pop como Darth Vader, Godzilla, heróis e vilões da Marvel ou o Super Mário. Mesmo depois de já ter criado mais de 2500 dioramas, Tanaka continua a surpreender pelo detalhe e criatividade dos projectos aos quais se dedica.