Sem papas na língua

Enquanto a vida dos reclusos nas cadeias portuguesas está mais difícil com a falta de profissionais de saúde, António Costa avisa o BE e o PCP: "Não vamos sacrificar a boa governação com eleitoralismos.” Com o partido de Bento Gonçalves e Álvaro Cunhal feito num oito, e o faz de conta do BE, as palavras do chefe do Governo dão algum fôlego a Rui Rio. O líder do PSD precisa fazer uma reciclagem no grupo parlamentar “laranja”. A bancada do PSD está cada vez mais azeda para com o seu líder. Rui Rio deve lançar forte campanha antes que Bruno de Carvalho volte a monopolizar os canais televisivos. As próximas eleições para os órgãos sociais do Sporting vão ser mais mediáticas do que as legislativas.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

José Manuel Tengarrinha

Convivi com José Manuel Tengarrinha, historiador e político recentemente falecido, no MDP/ CDE onde me inscrevi em 23-9-1973 como militante após ter regressado de Angola da guerra colonial, contacto esse durante dois anos intensificado depois de Abril de 1974, quando fomos ambos membros da Comissão Executiva da CDE de Lisboa, sendo ele ainda membro da Comissão Central juntamente com outros políticos conhecidos.

Nesse convívio com Tengarrinha desde Abril de 1974 a 30 de Setembro de 1975 (quando abandonei o MDP/ CDE ) aprendi a apreciar as suas qualidades humanas e político- diplomáticas nas relações com o MFA, embora muito aliadas às posições do PCP e de avaliação muito crítica das posições do PS e do PSD.

Perdi contacto com José Manuel Tengarrinha só voltando a vê-lo em Abril de 2012 num almoço promovido em sua homenagem e mal tive tempo de trocar algumas palavras com ele. Lamento o seu falecimento, só nos restando os seus contributos para um melhor conhecimento dos “Movimentos agrários em Portugal” e principalmente sobre a “Imprensa em Portugal depois da Revolução Liberal de 1820 até à Regeneração”

José Manuel da Graça Dias, Algés-Miraflores

Universidades e satisfação dos alunos

As universidades britânicas mais bem classificadas nos rankings internacionais enfrentam um enorme descontentamento dos seus estudantes, assim o indicam os inquéritos de opinião realizados aos alunos. Além disso, são menos propensos a recomendar as suas instituições de ensino para amigos ou familiares. Uma parte importante desta insatisfação resulta da qualidade do ensino, que teima em privilegiar/avaliar os professores com base nos artigos científicos, ignorando a componente pedagógica.

As entidades empregadoras escolhem os seus funcionários essencialmente pelas instituições, onde se formaram e não nas suas reais capacidades. Dito de outra forma, os alunos são classificados ao estilo agências de rating, segundo a faculdade que frequentaram, independentemente dos seus méritos.

É possível que estejamos a enviar para o mercado de trabalho indivíduos mal preparados, que chegam a posições de topo apenas porque estiveram em determinada universidade. Provavelmente, muito do que sucedeu na crise do subprime resulta precisamente de um sistema de ensino desajustado, que premeia a reputação em detrimento da competência.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

