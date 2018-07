O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, estão já num hotel em Helsínquia, na Finlândia, para a cimeira muito antecipada. Antes da reunião, proferiram curtas declarações depois de se terem cumprimentado, num aperto de mão breve. O Presidente norte-americano garantiu que dar-se bem com a Rússia “é uma coisa boa, não é uma coisa má”.

Trump também Putin pela organização do Mundial na Rússia. “O melhor de sempre”, disse. “Mais importante é que nós temos muitas coisas para falar”, afirmou ainda Trump. “De tudo, desde o comércio às forças armadas até mísseis e China, e o nosso amigo mútuo, o Presidente Xi Jinping. Somos as duas grandes potências nucleares, juntos temos 90% das armas nucleares e isso não é bom, é mau, e espero que possamos fazer algo por isso", disse o Presidente norte-americano.

“Acho que temos grandes oportunidades juntos como dois países que, francamente, não se deram bem ao longo dos últimos anos. Não estou aqui há muito tempo, vai fazer dois anos, mas acredito que acabaremos por ter uma relação extraordinária”, afirmou Trump. O encontro a sós dos dois Presidentes e seus intérpretes deve durar 90 minutos.

Sentado ao lado de Trump, Putin foi mais parco nas palavras, dizendo apenas que existem neste momento muitos problemas no mundo e que é sobre isso que falará com o seu homólogo norte-americano. O líder russo defendeu também que será necessário abordar as actuais relações entre Washington e Moscovo.

