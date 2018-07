Março de 2016

PUB

Os serviços secretos militares da Rússia (GRU) iniciam uma campanha para interferir nas eleições presidenciais dos EUA, segundo os serviços secretos norte-americanos.

Abril de 2016

PUB

George Papadopoulos, conselheiro de Trump sobre política externa, reúne-se com um académico acabado de regressar da Rússia que lhe diz que os russos têm “milhares de emails” da candidata Hillary Clinton.

Junho de 2016

O filho mais velho de Trump, Donald Trump Jr.; o genro, Jared Kushner; e o responsável pela campanha, Paul Manafort, reúnem-se na Trump Tower com uma advogada russa. Emails divulgados mais tarde mostram que Trump Jr. acreditava que ia receber informação prejudicial para Hillary Clinton.

Julho de 2016

O antigo espião britânico Christopher Steele informa o FBI sobre os resultados de uma investigação das ligações entre Trump e a Rússia paga pelo Comité Nacional do Partido Democrata.

Julho de 2016

Na véspera da convenção nacional do Partido Democrata, em Filadélfia, a WikiLeaks divulgou 44 mil emails roubados dos servidores do Comité Nacional do Partido Democrata. Demite-se a sua líder, Debbie Wasserman-Schultz.

Julho de 2016

O FBI inicia uma investigação sobre a interferência russa nas eleições norte-americanas.

Agosto de 2016

Paul Manafort dmeite-se da liderança da campanha de Trump, após notícias do seu envolvimento em negócios na Ucrânia.

Setembro de 2016

O Presidente Barack Obama encontra-se com o Presidente Vladimir Putin durante a cimeira do G20 na China e ameaça-o com uma resposta forte se a interferência da Rússia continuar.

Outubro de 2016

Uma hora depois da divulgação do vídeo em que Trump surge a gabar-se de forçar mulheres a contactos sexuais, a WikiLeaks inicia a divulgação de milhares de emails privados do responsável pela campanha de Hillary Clinton, Jon Podesta. O Departamento de Segurança Nacional emite um comunicado em que culpa pela primeira vez a Rússia.

Novembro de 2016

Trump vence as eleições presidenciais.

Dezembro de 2016

Obama expulsa 35 diplomatas russos e encerra instalações russas no Maryland e em Nova Iorque, em resposta aos ataques informáticos. Na sequência dessas sanções, o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn, conversa várias vezes ao telefone com o embaixador russo em Washington, Sergei Kisliak.

Janeiro de 2017

O Presidente Trump (que tomou posse neste mês) é informado pela comunidade de serviços secretos norte-americana de que Putin ordenou uma campanha de interferência nas eleições e que um dos seus objectivos era ajudar Trump e prejudicar Clinton. Na mesma reunião, Trump é posto ao corrente da existência do relatório de Christopher Steele.

Fevereiro de 2017

Flynn demite-se de conselheiro de Segurança Nacional, alegadamente porque mentiu ao vice-presidente, Mike Pence, sobre as suas conversas com sergei Kisliak.

Março de 2017

O director do FBI, James Comey, confirma em público pela primeira vez a existência de uma investigação sobre a Rússia.

Maio de 2017

Trump despede Comey.

Maio de 2017

O vice-procurador-geral, Rod Rosenstein, nomeia o antigo director do FBI Robert Mueller com procurador especial na investigação das suspeitas de conluio entre a campanha de Trump e a Rússia.

Julho de 2016

PUB

Agentes do FBI executam um mandado de detenção contra Paul Manafort.

Outubro de 2017

Manafort e o seu parceiro de negócios Rick Gates são acusados formalmente de lavagem de dinheiro e outros crimes. Manafort reclama inocência, mas mais tarde dá-se como culpado de acusações menores e colabora com a investigação de Mueller. Papadopoulos dá-se como culpado de mentir ao FBI sobre os seus contactos com a Rússia e colabora com o procurador especial.

Dezembro de 2017

Flynn dá-se como culpado de mentir ao FBI e concorda em colaborar com o procurador Mueller.

Fevereiro de 2018

Mueller acusa formalmente 13 indivíduos russos e três empresas russas, incluindo a Internet Research Agency, com sede em São Petersburgo, de conspiração para interferir nas eleições de 2016.

Abril de 2018

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Alex van der Zwaan, um holandês genro de um dos homens mais ricos da Rússia, é condenado a 30 dias de prisão e a 20 mil dólares de multa por mentir aos investigadores de Mueller, tornando-se na primeira pessoas a ser condenada na investigação.

Julho de 2018

O procurador especial Mueller acusa formalmente 12 agentes dos serviços secretos russos de terem lançado ataques informáticos contra vários órgãos do Partido Democrata para roubar e divulgar documentos. A acusação diz também que três dos agentes roubaram informações pessoas de eleitores.

PUB