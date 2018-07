Umas das janelas do gabinete do Partido Social Democrata (PSD) na Assembleia Municipal de Lisboa terá sido alvo de um disparo durante o fim-de-semana. O acontecimento só foi reportado esta manhã quando os trabalhadores se dirigiram ao gabinete.

Segundo Luís Newton, líder da bancada social-democrata da assembleia municipal e presidente da Junta de Freguesia da Estrela, "a PSP já esteve no local a analisar o vidro estilhaçado e a tentar encontrar o projéctil da bala". Segundo o mesmo, o projéctil terá sido encontrado por um funcionário nos jardins do Fórum Lisboa, já depois da saída da polícia das instalações, e a PSP foi chamada novamente ao local para fazer a peritagem do objecto "e perceber a sua origem e mais detalhes sobre o disparo", acrescenta.

O também presidente da Junta de Freguesia da Estrela afirmou que o gabinete que fica no terceiro andar do edifício "foi o único atingido apesar de todos os restantes partidos terem gabinetes neste andar e com janelas viradas para a rua".

O PÚBLICO aguarda esclarecimentos por parte da PSP.

