Começa na quarta-feira (e decorre até sábado, dia 21 de Junho) o próximo Simpósio Internacional de Urban Sketchers que, depois de Lisboa, terá como palco o Porto. A cidade será observada "dos pés à cabeça" e os seus detalhes e pessoas serão interpretados e registados nos cadernos de 800 desenhadores provenientes dos quatro cantos do mundo.

O primeiro momento do evento, fechado aos participantes que se inscreveram, acontece entre as 14h e as 17h de quarta-feira com o primeiro Sketch Walk, que prevê um roteiro pela cidade com todos os participantes. Pelas 18h, na Alfândega, será inaugurada uma exposição intitulada Sketch Tour Portugal. No sábado, último dia do simpósio, os participantes reúnem-se uma vez mais entre as 15h e as 18h para desenhar a vida e a arquitectura da Avenida dos Aliados.

Foto @janeblundellart

A organização do simpósio está a cargo dos Urban Sketchers International (Usk) em conjunto com a Associação de Urban Sketchers Portugal (UskP) e os Urban Sketchers Portugal Norte. A sede será na Sala do Arquivo no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Já é possível acompanhar os primeiros ensaios e esboços através do hashtag #uskporto2018symposium no Instagram.

Os Urban Sketchers são um colectivo de autores que desenham as cidades onde vivem e os locais por onde viajam. Neste momento são mais de 120 mil pessoas no mundo que partilham esta paixão. Encontram-se regularmente para desenhar em grupo e estão associados em países de todo mundo.

O Simpósio Internacional de Urban Sketchers é o momento alto dos Urban Sketchers de todo o mundo. A primeira edição aconteceu em Portland, nos Estados Unidos, e desde então já passou pelas cidades de Lisboa, Santo Domingo, Barcelona, Paraty, Singapura, Manchester e, em 2017, Chicago. Este evento tem uma duração de quatro dias preenchidos por workshops, conferências, demonstrações e exposições, com a presença dos melhores urban sketchers do mundo.

Foto @yolahugo

