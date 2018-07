O Sporting encerrou esta segunda-feira, em Nyon, com uma vitória folgada (4-1) sobre o Stade Lausanne - equipa do terceiro escalão do futebol helvético - o estágio Na Suíça, regressando a Lisboa com duas vitórias e uma derrota (Neuchâtel) nos três encontros de preparação realizados. Nani ainda não se estreou.

Luc Castaignos (2’), Francisco Geraldes (14’), Mattheus Oliveira (25’) e Jovane Cabral (37’) assinaram os golos da vitória leonina num teste em que José Peseiro concedeu pela primeira vez a titularidade a oito jogadores.

A troca de opositor, face ao cancelamento do compromisso com o Fenerbahçe, ditou um ensaio totalmente diferente do desejado por José Peseiro: desde logo em termos de grau de dificuldade, o que não terá permitido perceber em absoluto algumas fragilidades, como a que originou o golo de Stade Lausanne, da autoria do central Matri (45+1’), na sequência de um canto.

José Peseiro aproveitou a segunda parte para colocar em campo um "onze" totalmente diferente, mantendo apenas Luc Castaignos, que jogou mais 15 minutos antes de ceder o lugar a Bruno César.

Já a expectativa relativamente a Nani, que está de regresso a Alvalade após ter rescindido com o Valência, também acabaria por sair frustrada. Tal como os turcos do Fenerbahçe, que Nani representou em 2015-16, o mais recente reforço do Sporting também não participou neste jogo, continuando à espera da estreia.

As alterações produzidas não tiveram efeitos práticos, com os "leões" a revelarem inabilidade em termos ofensivos, com Raphinha a destacar-se por falhar duas das raras situações de golo na segunda parte.

