Cristiano Ronaldo não vai apenas deixar Espanha e o seu clube de quase uma década, o Real Madrid, onde afirmou que passou "provavelmente, os dias mais felizes" da sua vida. O jogador quer também livrar-se de toda a qualquer relação que tenha com o fisco espanhol e, para esse efeito, terá tomado a decisão de vender praticamente tudo o que ainda detém na capital espanhola. Segundo o Correio da Manhã, que dá esta segunda-feira honras de manchete à decisão do CR7, trata-se de património avaliado em cerca de 22 milhões de euros.

Na lista de vendas está a luxuosa moradia no bairro de La Finca, em Madrid, bem como várias viaturas de luxo que por lá estão estacionadas. A decisão de Ronaldo não deixará de estar relacionada com a difícil relação que o jogador mantém com o fisco espanhol, a quem não perdoa o que considera ser “uma perseguição injustificada” e “uma afronta a quem sempre pagou os impostos devidos”. Em causa está uma acusação inicial de fraude fiscal de 14,7 milhões de euros, que terminou numa nota de dívida que lhe foi aplicada pelo fisco e que chega aos 18,8 milhões de euros.

Segundo o Correio da Manhã, o aluguer da moradia de La Finca chegou a ser uma possibilidade, mas CR7 prefere vender para deixar de ter ligações com as autoridades fiscais espanholas. Quantos aos 22 automóveis que mantém na garagem, e que estão avaliados em 13 milhões de euros, o jornal indica, sem citar fontes, que vão todos sair de Espanha — mas nem todos serão vendidos. O jogador deverá trazer “a maior parte deles” para Portugal e levar “três ou quatro” para Itália.

Entretanto, e já em Itália, Cristiano Ronaldo mostra que continua a ser uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Se a Juventus pagou 112 milhões de euros pelo passe do jogador, as contas reveladas no domingo pelo clube revelam que só em venda de merchandising, as receitas já atingiram os 70 milhões de euros. Só camisolas com o número 7 nas costas já foram vendidas 600 mil unidades. Isto quando o jogador ainda nem foi formalmente apresentado – algo que só acontece esta segunda-feira no auditório do estádio da Juventus, numa cerimónia a que deverão acorrer apenas jornalistas. Muitos adeptos já manifestaram a desilusão pelo clube não aproveitar para fazer uma festa de boas vindas em pleno estádio.

