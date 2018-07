Dois golos do avançado Francisco Trincão contribuíram esta segunda-feira para uma estreia tão vitoriosa quanto afortunada de Portugal no Europeu de futebol de sub-19, por 3-1, sobre a Noruega, que acertou três vezes na barra pelo mesmo jogador. Trincão inaugurou o marcador, aos 24 minutos, e fechou a contagem em período de compensação, aos 90+3', já depois de o cruzamento de Miguel Luís ter resultado no segundo golo português, aos 41, e de Markovic ter devolvido alguma esperança aos nórdicos, aos 82’.

A selecção nacional, cuja base é a equipa que se sagrou campeã da Europa de sub-17, em 2016, no Azerbaijão, poderia ter conhecido uma estreia amarga no Grupo A, caso os três remates do avançado Haland devolvidos pela barra da baliza portuguesa tivessem acertado no alvo.

Em Vaasa, na Finlândia, a equipa orientada por Hélio Sousa tardou em acercar-se com perigo da baliza adversária e só aos 20 minutos conseguiu pôr à prova o guarda-redes Faye Lund, que defendeu a muito custo um remate de José Gomes à entrada da área norueguesa. Portugal, campeão em 1961, 1994 e 1999, ainda no formato sub-18, mas com três finais perdidas no actual modelo, não necessitou de muito mais tempo para inaugurar o marcador, aos 24 minutos, na sequência de um colocado remate de Trincão, após uma boa assistência de Florentino.

Mesmo sem demonstrar grande superioridade, a equipa lusa aumentou a vantagem perto do intervalo, aos 41 minutos, graças a um cruzamento de Miguel Luís praticamente sobre a linha de fundo, que tomou a forma de um “chapéu” e sobrevoou o incrédulo Faye Lund. A Noruega poderia ter reduzido de imediato, aos 43 minutos, mas a tentativa de longe de Haland que foi devolvida e, já na segunda parte, aos 61’, o remate rasteiro do recém-entrado Markovic foi desviado com a ponta dos dedos pelo guarda-redes Diogo Costa.

José Gomes esbanjou por duas vezes a possibilidade de aumentar a vantagem no curto período de um minuto, ao atirar ao lado -com a baliza norueguesa à sua mercê -, após um rápido contra-ataque, e, depois, ao permitir a defesa do guardião adversário. O desperdício poderia ter custado caro à selecção portuguesa, que sofreu o 2-1 aos 82 minutos, quando nem Diogo Costa conseguiu deter o remate certeiro de Markovic. E o guarda-redes luso voltou a contar com a ajuda da barra pouco depois, após um desvio de cabeça de Haland.

Elves Baldé e Mesaque Dju entraram em campo para falharem duas oportunidades flagrantes de golo, que Trincão marcou com alguma felicidade, aos 90+3 minutos, beneficiando um ressalto no interior da área norueguesa para dissipar todas as dúvidas quanto à estreia vitoriosa de Portugal.

No último lance do encontro, Haland, o jogador mais desafortunado do encontro, voltou a encontrar a barra no caminho da glória, permitindo que Portugal, vice-campeão europeu de sub-19, tenha dois jogos mais tranquilos, frente à Itália e à anfitriã Finlândia.

O próximo jogo da selecção nacional é na quinta-feira às 18h00, contra Itália, e disputa-se novamente em Vaasa.

