O segundo triunfo em dois dias no Campeonato da Europa de hóquei em patins coloca Portugal às portas dos quartos-de-final da competição. Nesta segunda-feira, na Corunha, a selecção nacional venceu a Suíça por 7-1 e destacou-se na liderança do Grupo A, com seis pontos.

O início da primeira parte mostrou algo que se tornou uma tendência ao longo de todo o jogo: Portugal não quis nada com as bolas paradas. Gonçalo Alves falhou um penálti ao segundo minuto e Hélder Nunes não fez melhor através de um livre directo, três minutos depois.

Depois de muitas oportunidades falhadas, o bom começo de jogo de Portugal materializou-se finalmente ao minuto 7, por intermédio de Gonçalo Alves, que fez o seu primeiro golo da prova quando a “equipa das quinas” se encontrava em vantagem numérica. No minuto a seguir, João Rodrigues fez o 2-0.

Portugal podia ter terminado os primeiros 25 minutos com uma vantagem muito mais expressiva, mas Oberson foi impedindo que os lusos chegassem mais vezes ao fundo das redes. Ao minuto 23, numa altura em que Portugal já tinha perdido o ímpeto ofensivo, Rafa recebeu cartão azul e os suíços não desperdiçaram a oportunidade. De livre directo, Gian assinalou o primeiro golo sofrido por Portugal neste Europeu.

Para a Suíça, foi apenas uma luz ao fundo do túnel, pois Portugal corrigiu os erros e capitalizou mais as oportunidades na segunda parte. Numa jogada de transição, Hélder Nunes fez o 3-1 com um belo gesto técnico.

Esta foi mais uma noite em que João Rodrigues brilhou. Em três minutos, o reforço do Barcelona marcou três golos para chegar ao “póquer” e à liderança da lista dos melhores marcadores do Europeu (10 golos). Aos 31’, depois de ter estado bem em várias partes do encontro, o guardião suíço ajudou a meter uma bola do capitão de Portugal na baliza. A seguir, João Rodrigues fez o 5-1 e o 6-1, após mais um penálti falhado de Gonçalo Alves, um elemento ameaçador para a defesa “helvética”, obrigada a defender muito atrás.

Quatro minutos depois de ter tentado a sua sorte, Poka ajudou à festa portuguesa e estreou-se também a marcar na prova para estabelecer o resultado final (44’).

Portugal volta a jogar na quarta-feira, contra a Áustria, mas o apuramento para os quartos-de-final poderá ficar garantido ainda na terça-feira, se a selecção de Andorra (que defronta a Suíça) voltar a perder.

