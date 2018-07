José Mourinho considera a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus determinante na relação de forças entre as grandes Ligas europeias, com a Seria A a “roubar” uma importante fatia mediática aos campeonatos inglês e espanhol.

PUB

“Agora todos vão querer seguir a Liga italiana por causa do Ronaldo!”, declarou o treinador do Manchester United à Tele Radio Stereo, considerando a contratação do melhor jogador do mundo "um golpe de mercado, publicidade e marketing”. “Parabéns à Juventus. É um tiro em todos os aspectos”.

“O Inter, o Milan e a Roma não podem aceitar passivamente que a Juventus se torne mais forte com Ronaldo e que continue a ganhar e a ganhar. Isso pode significar um salto de qualidade no campeonato”, acrescentou o técnico português, antecipando o que deverá mudar com a chegada de Cristiano a Turim.

PUB

“O campeonato espanhol já não tem os dois melhores jogadores do mundo, ficou apenas Messi. Inglaterra tem a Liga mais competitiva, com mais qualidade e jogadores de top. Itália, com Ronaldo, pode voltar a tornar-se numa das mais importantes Ligas do mundo”.

PUB