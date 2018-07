O ciclista belga Greg Van Avermaet, líder da Volta a França, vai correr em 2019 pela CCC, equipa polaca que herda a estrutura da norte-americana BMC, cujo patrocinador se retira no final da época. "Procurávamos uma oportunidade para ingressar no World Tour e esta é a ocasião perfeita para nos associarmos a uma equipa estável e respeitada, com Greg Van Avermaet na liderança", disse Dariusz Milek, proprietário e presidente da CCC, um grupo polaco de calçado.

O nome da equipa, cujo proprietário é Dariusz Milek e que terá como director-geral Jim Ochowicz, não foi anunciado oficialmente. "Passei oito anos na BMC, durante os quais vivi grandes momentos", disse Van Avemaet, citado num comunicado da sua equipa. "Ter uma equipa mais ou menos focada em mim e nas clássicas é uma oportunidade única", acrescentou o campeão olímpico de fundo.

Esta novidade reforça a hipótese já aventada da saída do australiano Richie Portie, o outro líder do grupo que se virou para as grandes provas e para as corridas por etapas.

A CCC tem actualmente uma equipa profissional, que compete no nível Continental Pro, espécie de segundo escalão do ciclismo de estrada, ao serviço da qual corre o português Amaro Antunes. "Não se trata de uma fusão", esclareceu em comunicado o grupo polaco, que tem uma rede de mil lojas na Europa e emprega cerca de 13 mil pessoas.

