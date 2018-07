No total, foram marcados 169 golos neste Mundial. A FIFA decidiu seleccionar aqueles que tiveram o mais belo efeito e anunciou nesta segunda-feira a lista dos 18 nomeados para melhor golo do Mundial 2018. Nesta selecção consta o golo de Cristiano Ronaldo de livre, marcado na jornada de abertura do Grupo B frente à Espanha, e o tento, de trivela, apontado por Ricardo Quaresma frente ao Irão na última jornada da fase de grupos do Mundial. As votações decorrem até ao dia 23 de Julho, no site da FIFA.

A lista completa dos 18 golos nomeados para melhor golo do Mundial 2018:

Cristiano Ronaldo, Portugal frente à Espanha

Ricardo Quaresma , Portugal frente ao Irão

Nacho, Espanha frente a Portugal

Philippe Coutinho, Brasil frente à Suíça

Denis Cherushev, Rússia frente à Arábia Saudita

Dries Mertens, Bélgica frente ao Panamá

Juan Quintero, Colômbia frente ao Japão

Dzyuba, Russia frente ao Egipto

Modric, Croácia frente à Argentina

Ahmed Musa, Nigéria frente à Islândia

Messi, Argentina frente à Nigéria

Toni Kroos, Alemanha frente à Suécia

Lingaard, Inglaterra frente ao Panamá

Januzaj, Bélgica frente à Inglaterra

Di Maria, Argentina frente à França

Chadli, Bélgica frente ao Japão

Denis Cheryshev, Rússia frente à Croácia

