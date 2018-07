O Benfica reagiu esta segunda-feira, em comunicado, à divulgação pelo blogue “Mercado do Benfica” dos contratos de trabalho do avançado chileno Nicolás Castillo e do argentino Facundo Ferreyra, documento que discrimina os respectivos salários, prémios de assinatura e cláusulas de rescisão, prometendo o clube da Luz avançar com uma participação criminal.

No comunicado, o Benfica refere que os contratos foram registados na plataforma FIFA TMS, na Liga, na Federação Portuguesa de Futebol e nos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, alegando ter inserido de forma encapotada “marcas personalizadas” que agora permitirão identificar a origem do documento em causa.

Ferreyra terá recebido um prémio de assinatura de dois milhões de euros, a que se somam outros dois milhões anuais de salário e ainda mais dois milhões anuais de prémio de fidelidade. Castillo receberá 2,3 milhões de euros anuais, valores brutos em ambos os casos.

