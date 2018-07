A próxima aventura do agente secreto James Bond só vai chegar aos ecrãs lá para o Outono do próximo ano, agora pela mão de Danny Boyle e com aquela que será a quinta vez que Daniel Craig incarna a personagem de 007. Mas, até lá, os fãs da saga lançada há já seis décadas e meia – o primeiro filme, 007, Agente Secreto, é de 1962 – vão poder entrar de forma imersiva no mundo fantástico do mais conhecido espião "ao serviço de Sua Majestade" no museu que acaba de ser inaugurado nos Alpes austríacos.

PUB

O novo equipamento chama-se 007 Elements, e foi construído ao longo do último ano a cerca de 3500 metros de altitude, no sítio onde decorreu parte da rodagem do capítulo anterior da série, Spectre (2015), na estância de ski de Gaislachkogl, junto a Sölden, no Tirol.

Os espectadores amantes da saga lembrar-se-ão da longa sequência em que Bond encontra Madeleine (Léa Seydoux) numa clínica envidraçada no cume gelado dos Alpes. O 007 Elements foi construído mesmo ao lado desse edifício, que, na verdade, é o Ice Q, um restaurante futurista que tem em comum com o museu ter sido igualmente projectado pelo arquitecto austríaco Johann Obermoser, também autor das estações do teleférico local.

PUB

“Pensámos que associar este lugar excepcional com a marca mundial James Bond seria fantástico”, disse à AFP o empresário Jakob Falkner, um dos responsáveis pelo projecto, aquando da inauguração oficial do museu, no dia 12 de Julho.

007 Elements é, do ponto de vista construtivo, “uma proeza que o próprio James Bond não renegaria”, dizem os promotores, que avançaram com o projecto em parceria com a produtora britânica da série. A maior parte do museu foi escavada na rocha, “dentro da montanha, de forma a que se veja o mínimo de exterior”, explicou aos jornalistas Johann Obermoser. Visíveis, de fora, ficaram apenas as portas de entrada e de saída e uma varanda com uma vista soberba sobre a paisagem do Tirol.

“A ideia foi dar a sentir a violência da natureza no seu interior, de fazer sentir a pressão dos elementos”, acrescentou o arquitecto, explicando que a temperatura nas salas é negativa, para evitar o risco de degelo da montanha contígua, o que poderia provocar a desintegração do edifício.

Em dois níveis, distribuídos por uma área de 1300 metros quadrados, uma sequência de salas e túneis propõe ao visitante, em nove etapas, uma experiência “cinemática” e imersiva pelo imaginário da saga 007, reproduzindo em ecrãs gigantes cenas e sequências dos filmes que têm vindo a ser adaptados a partir do personagem criado por Ian Fleming no livro Casino Royale, editado em 1953.

Há também objectos, como pistolas de ouro, relógios, máquinas, carros-robô e até a carlinga de uma aeronave antiga utilizada numa cena de perseguição, e onde o visitante pode entrar para dar consigo suspenso numa janela com o abismo dos vales alpinos debaixo dos pés.

“Quisemos criar a sensação de se estar a viver o que se passa nos filmes através da arquitectura, do som, da luz, criando uma envolvência emocional”, disse aos jornalistas Neal Callow, director artístico dos últimos capítulos da saga – os mesmos que, precisamente, foram protagonizados por Daniel Craig (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre) –, e que, com o decorador Tino Schaedler, supervisionou a cenografia deste percurso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outra característica deste museu – sinal dos tempos – é a preocupação de revisitar o imaginário da série 007 de acordo com os valores actuais, deixando de fora as marcas sexistas e muitas vezes também racistas das histórias e do perfil do agente secreto, que, ao longo dos anos, foi sucessivamente personificado por Sean Connery, George Lazemby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, antes de Craig.

PUB

“Queremos mostrar o legado dos filmes de uma forma moderna e politicamente correcta”, disse Neal Callow ao jornal The Times, justificando a exclusão de cenas ou referências a sequências como a da violação no filme 007 Contra Goldfinger (Guy Hamilton, 1964).

Construído em betão e pedra – que tiveram de ser transportados para o local de helicóptero, devido às dificuldades de acesso por estrada –, num lugar com uma atmosfera glaciar, o 007 Elements promete recriar “um ambiente digno de um verdadeiro agente secreto”, dizem os promotores.

PUB