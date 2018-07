A duas semanas de completar três meses, o príncipe Louis – o terceiro filho de William e Kate e quinto na linha de sucessão – foi baptizado na segunda-feira passada, no Palácio de St. James, em Londres. Os duques de Cambridge divulgaram quatro fotografias oficiais da cerimónia durante o fim-de-semana, através das redes sociais.

Os retratos foram feitos em Clarence House, a residência oficial do príncipe de Gales e da duquesa da Cornualha, durante o lanche que seguiu o baptismo. Numa das fotografias, tirada no jardim, aparece apenas Kate com o pequeno príncipe. Há ainda uma imagem da família de cinco – Kate, William, George (de quatro anos) e Charlotte (de três) –, outra com Charles, Camila, Harry e Meghan e uma última mais completa também com a família do lado de Kate.

Quem ficou fora de todos os retratos foi a rainha Isabel II – bem como o duque de Edimburgo –, que não pôde estar presente no baptismo do bisneto devido a um conflito de agenda. A monarca de 92 anos viajou nesse dia para Sandringham, a cerca de 150 quilómetros a norte de Londres, para o centenário da Royal Air Force.

O fato de baptismo do pequeno príncipe é uma réplica daquele que foi originalmente criado para a filha mais velha da rainha Vitória, com o mesmo nome. O original foi usado para o baptizado de todos os bebés da família real – incluindo o da própria rainha Isabel II e dos seus filhos e netos –, mas em 2008 a monarca encomendou à costureira Angela Kelly uma nova peça, de forma a preservar a antiga. James, o filho mais novo do príncipe Eduardo, foi o primeiro a usá-la, em 2008, na capela do Palácio de Windsor.

