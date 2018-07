A Presidente croata Kolinda Grabar Kitarovic conquistou admiradores pelo mundo inteiro no final do campeonato de futebol, em Moscovo, neste domingo, quando começou a chover e continuou a sua tarefa de felicitar e abraçar cada um dos jogadores. Justiça seja feita e dizer que a Macron aconteceu exactamente o mesmo. Já Putin, o anfitrião da prova, manteve-se seco, debaixo de um chapéu-de-chuva. A Croácia perdeu com a França por 4-2.

Kitarovic, que envergava as cores do seu país, numa T-shirt aos quadrados brancos e vermelhos, estava no pódio com os presidentes russo e francês. Enquanto Putin recebeu um guarda-chuva, ela e Macron ficaram encharcados, mas a governante esteve sempre sorridente e claramente encantada com a exibição do seu país.

As redes sociais ficaram rendidas à croata. "Melhor cena no Campeonato do Mundo. A chover a cântaros e sem guarda-chuva, Kolinda Grabar Kitarovic abraça todos os jogadores da Croácia e da França, mesmo que a Croácia tenha sofrido uma derrota. Isto é emocionante e caloroso, sem política, apenas desporto! Parabéns às duas selecções!", escreveu um internauta, citado pela Reuters.

"Um coração partido na Croácia. A Presidente parece graciosa na derrota, abraçando todos os jogadores!", declarou outro. "Deixou os fãs muito emocionados", acrescentou outro.

Grabar Kitarovic mostrou grande paixão durante o campeonato, tendo acompanhado a equipa em todos os jogos após a fase de grupos, faltando apenas à semifinal contra a Inglaterra, devido à reunião da NATO, em Bruxelas.

A presidente, que foi embaixadora do seu país nos EUA e eleita pelo partido conservador União Democrática Croata, pagou as viagens do seu próprio bolso, tendo viajado em económica para a Rússia e tirado dias de folga para assistir aos jogos. Também, por isso, tem sido elogiada. "A presidente croata sai como uma verdadeira vencedora. Camisola do futebol, chuva, choro, cabelo estragado, não dá a mínima", foi outro dos comentários citados pela Reuters.

Esta tarde, em Zagreb, na capital croata haverá uma festa de boas-vindas à selecção de futebol que alcançou o maior sucesso na história da modalidade naquele país, superando o seu desempenho, há 20 anos, quando conquistou o terceiro lugar no campeonato que decorreu em França.

