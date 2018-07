1. A cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin, em Helsínquia, na Finlândia, ecoa memórias da Guerra-Fria. Entre outros paralelismos, lembra os encontros de Ronald Reagan com Mikhail Gorbatchov. Na altura, muitos europeus sentiam que embora fossem o principal terreno de disputa da Guerra-Fria, as decisões fundamentais sobre o seu destino eram tomadas por outros, ou seja, os EUA e a antiga União Soviética. Os protagonistas mudaram e o contexto internacional hoje não é o mesmo, mas esse sentimento de muitos europeus provavelmente persiste. As divisões na última cimeira da NATO, em Bruxelas, foram demasiado ostensivas para que o comum cidadão não ficasse com a ideia de que algo vai mal na relação transatlântica. É tentador concentrarmo-nos nos problemas conjunturais da NATO e da defesa europeia, tal como habitualmente são discutidos devido ao “efeito Trump” — este é um provocador e “entertainer” por natureza. Todavia, importa perceber o problema estrutural e não perder demasiado tempo com questões acessórias.

2. Tradicionalmente, a questão da defesa da Europa é marcada pela disputa entre as abordagens europeísta e atlantista. Quanto aos primeiros, os europeístas, têm apontado como caminho a seguir a construção de uma segurança e defesa intrinsecamente europeias. A França, desde os primórdios das Comunidades Europeias nos anos 1950 e 1960, foi o principal impulsionador dessa abordagem. O seu objectivo fundamental era evitar uma Europa sob influência anglo-saxónica, a qual dava uma clara vantagem aos britânicos pela sua “relação especial” com os EUA. Na prática, o objectivo era também retirar peso e influência político-militar à superpotência norte-americana na Europa. Por sua vez, os segundos, os atlantistas, procuram preservar e aprofundar a relação transatlântica considerando-a crucial na segurança e defesa europeia. Há ainda uma “terceira via”, uma abordagem de compromisso entre europeísmo e atlantismo. Tem prevalecido na União Europeia, alinhando os desenvolvimentos em matéria de defesa europeia com o papel central da NATO.

3. Pelas razões apontadas, o problema clássico nas divergências euro-atlânticas era a posição francesa. Desde o general de Gaulle até Jacques Chirac, a França sempre tentou por em prática uma política de autonomia estratégica face aos EUA e ao resto da NATO. (Ver “1966: la France tourne le dos à l'OTAN”, in Le Monde, 10/03/2009). Mas essa “excepção francesa” acabou muito provavelmente pela falta de meios para lhe dar credibilidade autonomamente. Há cerca de uma década a França voltou à estrutura militar da NATO que tinha abandonado com De Gaulle nos anos 1960. Hoje há uma generalização do “outsourcing” da defesa por todas as velhas potências europeias, ou seja, a sua dependência / entrega a um aliado externo (os EUA), nas tarefas militares mais exigentes, que vão além de simples missões humanitárias. Necessitam, entre outras coisas, de equipamento militar moderno e sofisticado, bem como meios de projecção adequados, algo que nos europeus escasseia. A situação explica-se por razões históricas, económicas e políticas — a União Europeia vê-se, a si própria, como um “soft power”. As vantagens usualmente apontadas a esta solução de “outsourcing” residem no facto de ter a credibilidade militar da maior potência mundial, de ter custos humanos financeiros mais baixos para os europeus (pelos menos até agora) e de ser um factor de contenção das rivalidades intra-europeias, trágicas no passado. Ao mesmo tempo traz intrínsecas desvantagens cada vez mais evidentes: fragilidade política e perda de autonomia estratégica.

4. No debate sobre a defesa europeia ninguém antecipava — pelo menos até há pouco tempo —, que os EUA iriam ter um presidente que actuaria como “CEO da América”. (Ver Fareed Zakaria “The problem with Trump as CEO of America” in CNN, 9/05/2016). E que iria olhar para a despesa militar da NATO não sob a óptica estratégica que se espera do decisor de uma grande potência amiga, mas pelo prisma frio do gestor de uma empresa, sem outras considerações estratégicas e de amizade. Trump acha que está a vender o serviço de defesa demasiado barato aos clientes europeus, os quais nem sequer tem em grande conta. Assim, quer cobrar mais seja de que forma for. A diatribe contra os aliados por não gastarem 2% do PIB em termos militares — valor de referência da despesa militar da NATO há muito tempo — é a sua justificação. Como “CEO da América” — e alguém que se vê, a si próprio, como um negociador exímio —, o que se trata é de fazer o que os anteriores presidentes norte-americanos nunca conseguiram: por os europeus a assumirem um encargo maior na sua defesa. Aspecto importante da questão: isso deverá ser feito, também, pela compra de equipamento militar a empresas dos EUA. (Ver “Trump ready to help some NATO states buy U.S. arms in Reuters, 12/07/2018). Quer dizer: os 2% do PIB de despesa militar (Trump já fala em depois aumentar a fasquia para 4% — os EUA gastam cerca de 3,5% do PIB) provavelmente são sobretudo instrumentais para incrementar as exportações dos EUA, neste caso de material militar. Não são resultado de uma preocupação com a defesa europeia em si mesma.

5. A atitude inusitada e radical de Trump não é apenas explicável pela sua personalidade e visão do mundo. Só é possível por uma conjugação específica de circunstâncias que ocorreu nos últimos tempos. A primeira circunstância é um sentimento existente nos EUA de que os europeus não assumem uma quota-parte justa da despesa militar da NATO. Essa percepção, embora enraizada há muito tempo, sobretudo no eleitorado republicano, intensificou-se com a grave crise que afectou a economia norte-americana a partir 2008, deixando sequelas políticas e na sociedade. A segunda circunstância é relativamente nova, mas estruturalmente é a mais problemática para os europeus. Resulta da enorme transformação do mundo, sobretudo neste início de século XXI, com a sua recentragem na Ásia-Pacífico. Tende a retirar, na óptica norte-americana de potência global, interesse estratégico à Europa. O resultado é o acentuar de uma visão de que os europeus são “free-riders” em termos de segurança e defesa. Por outras palavras e numa linguagem comum: “penduram-se” nos EUA não assumindo os custos financeiros e os riscos militares que deviam. (Ver John Deni, “Burden Sharing and NATO’s 2 Percent Goal” in Carnegie Europe, 14/04/2015). Ao mesmo tempo, e ainda na lógica dessa mesma visão norte-americana, os europeus da NATO aumentam de número, mas de pouco servem onde os EUA tendem a ter a supremacia mais contestada — a Ásia-Pacifico devido à ascensão da China. Face a tudo isto, que não se reduz a uma mera conjuntura desfavorável (a presidência de Trump), a ilação deve ser clara para os europeus: mais do que em qualquer outro momento do passado têm de perceber que o “outsourcing” da sua defesa não é solução para o mundo do século XXI. A questão é saber como será possível por em prática uma defesa europeia coerente e credível.

(Continua)

