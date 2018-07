Israel e grupos militares de Gaza chegaram a acordo sobre um cessar-fogo, depois do maior ataque contra posições do Hamas desde 2014. Dezenas de raides aéreos israelitas bombardearam posições controladas pelo Hamas ao passo que da Faixa de Gaza foram disparados mais de 100 rockets rumo a território israelita, ferindo duas pessoas. Horas depois do anúncio do cessar-fogo ainda há registo de ataques de ambos os lados, mas a situação está mais calma neste domingo de manhã.

Numa declaração em vídeo, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assumiu que este foi o maior ataque contra alvos militares do Hamas desde 2014, justificando a acção com o combate ao terrorismo. “As forças armadas israelitas lançaram o maior ataque contra o Hamas desde 2014 e aumentará a intensidade se for necessário”, disse Netanyahu.

Foto Reuters / Ahmed Zakot

PUB

PUB

O bombardeamento aéreo israelita causou dois mortos e 12 feridos na Faixa de Gaza e, já esta manhã, uma explosão provocou a morte de outros dois palestinianos, um homem de 35 anos e o filho, de 13.

Foto Familiares de um jovem palestiniano que morreu REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA

O porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, disse à Reuters que o cessar-fogo acabou por ter sucesso devido aos “esforços do Egipto para restabelecer a calma”.

Um dos edifícios atingidos é, segundo os israelitas, um local de treino dos membros do Hamas. As instalações estavam vazias mas acabaram por matar dois adolescentes que estavam por perto na altura do ataque.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro israelita dos Serviços Secretos disse, no entanto, que estes ataques não deveriam ser vistos como o início de uma campanha militar contra a Faixa de Gaza. “Não estamos numa operação militar. A iniciativa envia a mensagem de que Israel não vai tolerar morteiros, explosivos, e bombas incendiárias”, disse num canal de televisão israelita, citado pela Reuters.

O bombardeamento teve lugar numa altura em que se tem verificado uma escalada de violência na região nos últimos meses. A ofensiva coincidiu com as manifestações dos últimos meses de milhares de palestinianos, junto à fronteira, que apoiam o direito de regresso de 700 mil refugiados às casas situadas em território que é agora israelita.

O mais recente protesto aconteceu na passada sexta-feira quando foram atirados pneus em chamas, pedras e engenhos explosivos contra os soldados israelitas, ferindo um militar, junto à fronteira. Horas depois foi lançado o ataque contra a Faixa de Gaza.

PUB