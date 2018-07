O ciclista alemão John Degenkolb (Trek) foi o primeiro a cumprir os 156,5 km de ligação entre Arras e Roubaix, impondo-se ao sprint aos belgas Greg Van Avermaet (BMC), o camisola amarela, e Yves Lampaert (Quick-Step). Numa nona etapa da Volta a França marcada pelo abandono do australiano Richie Porte (BMC), Van Avermaet foi um dos grandes vencedores do dia ao reforçar a liderança na prova. O ciclista belga tem agora 43 segundos de avanço sobre o britânico Geraint Thomas (Sky).

Na véspera do dia de descanso, a ligação entre Arras e Roubaix contou com diversos troços de piso empedrado e ditou a desistência de um dos candidatos à vitória. Richie Porte caiu no oitavo quilómetro, num incidente que envolveu cerca de dez corredores. O australiano foi conduzido a uma ambulância dos serviços médicos do Tour, com queixas no ombro direito.

Para o ciclista da BMC foi um déjà vu. Na edição de 2017, Porte, de 33 anos, também foi obrigado a abandonar a Volta a França devido a uma queda, igualmente na nona etapa. O polaco Tomasz Marczynski (Lotto) e o espanhol José Joaquin Rojas (Movistar) também acabaram por desistir com menos de meia hora de corrida.

Já sem Porte no pelotão, Degenkolb completou os 156,5 km de ligação em 3h24m26s, o mesmo tempo atribuído a Van Avermaet e Yves Lampaert. Passados 19 segundos, chegou um quarteto formado pelos belgas Philippe Gilbert (Quick-Step) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), o esloveno Peter Sagan (BORA) e o luxemburguês Bob Jungels (Quick-Step). O pelotão principal, com a maioria dos favoritos, cruzou a meta com 27 segundos de atraso.

Com este desfecho, Van Avermaet consolidou a liderança, tendo agora 43 segundos de avanço sobre Geraint Thomas (Sky) e 44 em relação da Philippe Gilbert.

Nesta segunda-feira será dia de descanso, mas na terça-feira o pelotão irá enfrentar a alta montanha, com uma subida de categoria especial e três de primeira categoria ao longo do percurso de 158,5 quilómetros entre Annecy e Le Grand Bornand.

