Jorge Sampaoli já não é o seleccionador da Argentina. A decisão foi anunciada neste domingo pela federação argentina (AFA) depois da fraca campanha no Rússia 2018 em que Lionel Messi e companhia não passaram dos oitavos-de-final.

O técnico de 58 anos tinha contrato até 2022, e estava previsto que conduzisse a "alviceleste" na próxima Copa América e no Mundial do Qatar, mas acabou por ser vítima de uma campanha muito abaixo das expectativas, depois de uma qualificação muito difícil. Na Rússia, a Argentina só conseguiu qualificar-se para os "oitavos" graças a um golo tardio de Marcos Rojo, mas acabaria por cair logo a seguir frente à França, que se sagraria campeã mundial.

O posto de seleccionador argentino tem sido uma cadeira quente desde 2014. Alejandro Sabella deixou o cargo depois de ter sido finalista vencido no Brasil 2014 e seguiram Gerardo Martino e Edgardo Bauza, com Sampaoli a assumir o cargo já com a qualificação sul-americana em andamento. O antigo técnico da selecção chilena e do Sevilha ficou pouco mais de um ano no cargo, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 15 jogos.

A imprensa argentina já fala de vários candidatos para o cargo, dos mais difíceis de convencer e com bons empregos no futebol europeu, como Diego Simeone (Atlético Madrid) ou Mauricio Pochettino (Tottenham), ao actual técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, ou ainda dois argentinos que estiveram no Mundial, Ricardo Gareca (Peru) e José Pekerman (Colômbia).

