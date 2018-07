A selecção portuguesa de hóquei em patins iniciou neste domingo a defesa do título europeu com uma goleada de 11-0 a Andorra, em jogo da primeira jornada do grupo A da prova, que decorre na Corunha, Espanha.

Claramente superior ao seu adversário, o conjunto luso, que ao intervalo vencia já por 5-0, não teve dificuldades em construir a goleada, marcando através de João Rodrigues (cinco), José 'Rafa' Costa (dois), Hélder Nunes, Vítor Hugo, Henrique Magalhães e Diogo Rafael.

A equipa portuguesa lidera o grupo com três pontos, os mesmos que a Suíça, que nesta primeira jornada venceu a Áustria por 5-1, num grupo em que a França folgou na primeira jornada.

Destaque, mas no Grupo B, para a goleada da Itália à Bélgica. O resultado final foi 24-0, tornando-se o mais desequilibrado da história da competição e ultrapassando os 23-1 de Portugal a Inglaterra, em 2012.

Na segunda-feira, Portugal defronta a Suíça, enquanto a França tem estreia marcada frente a Andorra, descansando a Áustria.

