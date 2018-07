A FIFA elegeu o croata Luka Modric como o melhor jogador do Campeonato do Mundo 2018. O médio foi o preferido pelos membros do Grupo de Estudos Técnicos (TSG, na sigla inglesa) da FIFA. O belga Eden Hazard e o francês Antoine Griezmann ficaram, respectivamente, nos segundo e terceiros lugares. O jogador de 32 anos, que alinha no Real Madrid, foi titular em todos os sete jogos disputados pela selecção croata, tendo marcado dois golos.

PUB

Mas houve mais prémios atribuídos pelo organismo que gere o futebol a nível mundial e que organiza o torneio. O inglês Harry Kane, autor de seis golos na competição que decorreu na Rússia, foi o melhor marcador da prova, apontano mais dois golos do que Cristiano Ronaldo, o russo Denis Cheryshev, o belga Romelu Lukaku e os franceses Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.

Kane tornou-se o segundo inglês a ser o melhor marcador de um Mundial de futebol, sucedendo a Gary Lineker, o melhor em 1986, no México, também com seis golos. O avançado do Tottenham, segundo melhor marcador da Premier League em 2017-18, com 30 golos, contra 32 do egípcio Mohamed Salah (Liverpool), marcou dois golos à Tunísia e três ao Panamá, na fase de grupos, e um à Colômbia, nos oitavos-de-final.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em termos colectivos, a Bélgica, que contou com quatro golos de Lukaku e três de Eden Hazard, acabou com o melhor ataque, com 16 golos, contra 14 dos dois finalistas, a França e a Croácia.

Já o prémio para o melhor guarda-redes da prova foi entregue ao belga Thibaut Courtois, enquanto o prémio para o melhor jogador jovem da competição foi para o francês Kylian Mbappé.

Por fim, o prémio fair play teve como destino a selecção espanhola.

PUB