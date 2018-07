Chegou ao fim o Mundial 2018 organizado pela Rússia. Foi o primeiro nesta parte da Europa. O primeiro com videoárbitro. O primeiro com a Croácia na final. O primeiro em que a Bélgica chegou ao pódio (3.º lugar). O primeiro em que a Alemanha não passou da primeira fase de grupos, desde que há Mundiais da FIFA (o pior tinha sido na Argentina, quando saiu na segunda fase de grupos, em 1978). O primeiro em que Portugal entrou como campeã europeia. O primeiro como Fernando Santos no banco dos portugueses.

Fotógrafos de todas as proveniências puserama circular milhares de imagens do torneio. Escolher apenas 31 é um exercício difícil. Sem contar com o que circula nas redes sociais, muitas vezes tão icónicas ou que "falam" ainda mais e melhor do que muitas das fotografias dos profissionais.

A partir das agências, escolhemos. Foram 31 dias de futebol. Ficam 31 momentos deste período – excluindo o dia da final, tão importante que merece uma galeria própria. Victor Ferreira