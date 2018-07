Finalmente, é oficial, Downton Abbey vai mesmo chegar ao grande ecrã, depois de seis temporadas na televisão. A série que conta a vida da aristocracia britânica e dos seus criados numa propriedade rural no início do século XX vai ser transformada num filme pelo realizador Brian Percival (A Rapariga que Roubava Livros). Terá guião de Julian Fellowes, o criador de Downton Abbey, capaz de fazer evoluir os dramas da família Crawley por um mundo em mudança, no pós-Primeira Guerra Mundial.

Com distribuição a cargo da Universal, o filme vai começar a ser rodado no final do Verão. Espera-se que com ele regressem actores carismáticos como Maggie Smith, a velha condessa. O argumento deverá continuar a série, cuja acção termina em 1926. Espera-se o filme chegue às salas no próximo ano.

Downton Abbey, que foi vista em 100 países, ganhou três Globos de Ouro e 15 Emmys em 69 nomeações, sendo a série estrangeira mais vezes nomeada na história dos prémios americanos de televisão. Figuras como o conde de Grantham e a sua mulher norte-americana Cora, mais as suas três filhas, conseguiram mudar a relação do mercado televisivo americano com a ficção britânica.

