A médio prazo, a população portuguesa vai decrescer. A projecção demográfica – que está longe de ser uma novidade – leva o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, a concluir que “fica clara a necessidade” de haver “uma política de imigração activa para todas a áreas do território”. António Costa já o tinha dito em Abril, mas o ministro fala agora na atracção de imigrantes para ajudar a combater o problema de povoamento do interior do país.

PUB

Se a previsão de queda demográfica se aplica a todo o país, o cenário agrava-se nas zonas de baixa densidade que, “muito provavelmente”, manterão essa característica no futuro, afirmava o responsável em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros extraordinário, que decorreu neste sábado, na Pampilhosa da Serra.

“Temos mesmo de apostar numa política de imigração para garantir que não haverá territórios abandonados no país nos anos mais próximos”, referiu. Matos Fernandes respondia às questões dos jornalistas sobre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), cuja revisão foi aprovada na reunião ministerial.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O documento inclui 10 compromissos para o território, sendo que um deles passa por “atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica”. O objectivo é “continuar actividades tradicionais”, que são elas próprias geradoras de “capital natural”, mas que possam também “ser a mão-de-obra de um conjunto de projectos”.

A “política de imigração activa” terá de ser construída “sempre em conjunto com as autarquias” e deverá ser “muito dirigida a estudantes, jovens qualificados ou reagrupamento familiar de trabalhadores agrícolas”, especificou Matos Fernandes, que acrescentou ainda as políticas de natalidade ao rol de medidas.

Na Pampilhosa da Serra, além do PNPOT, os ministros aprovaram a nova versão do Programa de Valorização do Interior. Entre as medidas específicas incluídas em cada um dos pacotes estão algumas ideias que já têm vindo a ser tornadas públicas pelo Governo. A diminuição das portagens para transportes de mercadorias em auto-estradas do interior, a redução do IRC para empresas em regiões de baixa densidade ou o incentivo à frequência em instituições de ensino superior são algumas delas.

PUB