O PSD e o CDS-PP exigem esclarecimentos sobre o material militar desaparecido em Tancos e que ainda está por encontrar e devem confrontar o ministro da Defesa com a situação na terça-feira, no Parlamento. A notícia do Expresso levou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a fazer um comunicado sobre esta matéria, na página oficial da Presidência, reafirmando a exigência de um "esclarecimento cabal" sobre o caso de modo “ainda mais incisivo e preocupado”.

Numa nota publicada no Facebook, o líder parlamentar Fernando Negrão considera “inacreditável” que ainda estejam por encontrar armas e explosivos de entre o material militar furtado há um ano dos paióis de Tancos, segundo noticia este sábado o semanário Expresso.

PUB

“Está em causa a segurança nacional. O roubo aconteceu em instalações das Forças Armadas, a investigação foi feita pela Polícia Judiciária Militar e o resultado é a total falta de transparência”, criticou Fernando Negrão.

PUB

O líder parlamentar do PSD, que esta sexta-feira no debate do Estado da Nação já tinha dito que o Governo “não está interessado em apurar a verdade sobre este caso”, acusa ainda o executivo de “não cuidar das funções de soberania” nem da segurança dos portugueses, exigindo “urgentes esclarecimentos”.

Numa nota enviada à Lusa, o deputado do PSD Pedro Roque, coordenador da bancada social-democrata na Comissão parlamentar de Defesa, assegura que o partido irá confrontar o ministro Azeredo Lopes com esta matéria na audição parlamentar marcada para terça-feira.

“Embora a audição seja sobre a cimeira da NATO, o noticiado, a ser verdade, é de uma gravidade extrema. Aquilo que foi dito aos portugueses, pelo Exército e pelo Governo, foi que todo o material furtado tinha sido recuperado e ainda, estranhamente, acrescido de uma caixa de petardos não inventariada”, acrescenta o deputado.

Pedro Roque salientou tratar-se de “material de guerra letal que, em mãos erradas, pode ser usado em atentados terroristas”.

O deputado disse que o partido “acompanha o comunicado do Presidente da República, em que este manifesta preocupação” sobre o assunto. O CDS-PP espera que “ainda hoje” o Ministério da Defesa e o Exército se pronunciem.

Segundo o semanário Expresso, os procuradores do Ministério Público salientam num recurso que, “ao contrário do que tinha sido veiculado pelo Exército e pelo Ministério da Defesa”, ainda existe material que não foi recuperado. Em causa estão granadas e explosivos, o que põe a “segurança nacional em perigo”, de acordo com os procuradores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O desaparecimento de material militar de Tancos – instalação entretanto desactivada – foi tornado público a 28 de Junho. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e grande quantidade de munições.

A 18 de Outubro de 2017, a Polícia Judiciária Militar recuperou, na zona da Chamusca, quase todo o material militar que tinha desaparecido da base de Tancos no final de Junho, à excepção das munições de 9 milímetros.

Contudo, entre o material encontrado, num campo aberto na Chamusca, num local a 21 quilómetros da base de Tancos, havia uma caixa com cem explosivos pequenos, de 200 gramas, que não constava da relação inicial do que tinha sido roubado, o que foi atribuído pelo Exército a falhas no inventário.

PUB