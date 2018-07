Acordos da "geringonça"

O ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva defendeu que em futuros acordos com o Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda estas forças políticas tinham de aceitar incluir na política externa a NATO e a União Europeia. O senhor Santos Silva sabe que o PCP é absolutamente contra a existência da NATO e da UE, e, sendo assim, está a dizer que com o PCP não poderá haver acordos de governo. É lamentável que a posição de um elemento importante do governo PS seja impor políticas a outros partidos. O PCP nunca quis impor qualquer política a qualquer partido. O Senhor Santos Silva sabe que a NATO é uma organização militar com fins agressivos, contra a paz, e que a UE é uma organização política para servir os interesses das grandes empresas da UE - tendo em conta estes pressupostos, devia ser o PCP a impor essa condição ao PS para entendimentos de governo.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Política social

Uma das funções mais nobres do nosso Estado é a de proteger os mais fracos e para que atinja esse objectivo todos estamos de acordo em pagar os nossos impostos.

Os socialistas enchem a boca de justiça social mas apenas a pretendem executar à custa dos privados, a sua incompetência não lhes permite proteger ninguém. Uma lei e zás, os privados que pratiquem a justiça social necessária! Isto a propósito da nova lei que impede o despejo de inquilinos incumpridores, desde que idosos e doentes... É de toda a justiça, mas não deveria o Estado, nestes casos, compensar os proprietários a quem o Estado impede de dispor das suas casas?

Quantos portugueses não investiram as economias de uma vida de trabalho em apartamentos para arrendar e daí usufruir um rendimento? É justo que sejam eles a praticar a justiça social necessária?

Portugal é dos países da União Europeia que menos investe em habitação social, não deveria ser esse o caminho para o Estado não só proteger os mais débeis como proporcionar um lar a jovens casais, permitindo-lhes constituir família num país demograficamente envelhecido? Claro que a resposta é afirmativa nas não contemos com esta gente para realizar tão nobre tarefa... é tão fácil uma leizinha politicamente correcta à moda do Bloco de Esquerda.

Ezequiel Neves, Lisboa

