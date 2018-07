Uma busca por Portugal no site da Traveling Spoon devolve dois resultados. Filipa cobra 24 a 28€ por pessoa (excluindo álcool) para servir na quinta dela em Evoramonte (distrito de Évora) uma refeição tipicamente alentejana que começa com azeitonas, manteigas e queijos; passa pela açorda, pelo porco e pelas migas e pode terminar com uma queijada.

A outra anfitriã portuguesa presente na Traveling Spoon chama-se Cristina. Em Lisboa, cobra entre 38-56€ por uma refeição, 88€ por uma aula em que aprenderá três pratos (com direito a comê-los no final) ou 144€ por uma visita guiada ao mercado (o preço inclui compra de produtos e uma aula no final em que aprenderia a cozinhá-los, com a refeição no fim). Tipicamente, os preços variam, tornando-se mais baratos se fizer uma reserva para mais pessoas.

Seja em Portugal ou no estrangeiro, a Traveling Spoon trata apenas de reservas para o lado gastronómico da viagem. Tudo o resto, como alojamento ou transporte, tem de ser tratado nos locais apropriados. V.F.