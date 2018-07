A Sonae SGPS anunciou neste sábado ter chegado a acordo com a Grosvenor Group para a aquisição de 20% de participação do capital social da Sonae Sierra, empresa especializada em imobiliário de retalho, nomeadamente em centros comerciais, com forte presença internacional. Desde 2006, a Sonae Sierra era detida em partes iguais (50%) pelos dois grupos.

De acordo com o comunicado enviado pela Sonae ao mercado, “o acordo prevê a aquisição de 20% do capital pelo valor estimado de 255 milhões de euros, passando a Sonae a controlar 70% da empresa após a conclusão da transacção”.

PUB

A parceria com a Grosvenor, foi um dos poucos negócios em que o fundador da Sonae, Belmiro de Azevedo, aceitou repartir capital. A recuperação do controlo da empresa acontece com o filho, Paulo Azevedo, que tem desenvolvido uma estratégia de capital ligth, materializada na criação de joint ventures, sem exigência de controlo maioritário, e a celebração de acordos de franchising.

PUB

O grupo liderada por Paulo Azevedo refere que a Grosvenor, uma das grandes empresas privadas do mundo do ramo imobiliário, “continuará a ser o parceiro estratégico da Sonae na Sonae Sierra” e que estão assegurados os direitos de saída adequados à futura condição de accionista minoritário”.

A Sonae, que é proprietária do PÚBLICO, adianta que a aquisição, lhe permite reforçar “a posição e influência numa empresa líder no sector”, e aumentar “o perfil internacional do grupo”. A razão que está na base da redução da participação da Grosvenor não foi avançada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a informação divulgada, "a Sonae Sierra gere e co-controla 46 centros comerciais na Europa e na América do Sul, com 1,9 milhões de metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e um valor de mercado de sete mil milhões de euros. A empresa está presente em 12 países, tem mais de 9300 contratos com lojistas e gere centros comerciais que registaram no ano transacto mais de 438 milhões de visitas, sendo uma das empresas mais galardoadas do sector na área da sustentabilidade”.

A conclusão da transacção, que acontece numa altura de forte subida dos activos imobiliários, "está ainda sujeita à avaliação e aprovação pelas autoridades da concorrência competentes”, refere o comunicado.

O grupo Sonae apresentou, em 2017, um volume de negócios consolidado de 5710 milhões de euros, mais 7,1% que no ano anterior.

PUB