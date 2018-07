Não há muito como fugir a este raciocínio: o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares do Campeonato do Mundo de futebol é mais uma variação da perspectiva do copo meio cheio ou meio vazio. Para uns, normalmente as selecções que tendem a ficar pelo caminho mais cedo, será o carimbo definitivo que atesta o estatuto de revelação do torneio; para outros, habitualmente os candidatos ao título, nem sequer chega a ser um prémio de consolação — é quase como um castigo prolongado. Certo é que o encontro que antecede a final do Mundial, e que hoje (15h) opõe Inglaterra à Bélgica, (há muito que) veio para ficar.

A “tradição” instituída pela FIFA foi inspirada na prática corrente nos Jogos Olímpicos, que disseminaram a cultura do pódio e das medalhas como forma de reconhecimento da performance dos atletas. Para os defensores desta solução no universo do futebol, o contributo que advém desta partida para actualizar o ranking das selecções é um argumento comum, enquanto os detractores deste formato criticam, acima de tudo o resto, o residual interesse competitivo que rodeia o encontro.

Espectadores: média do torneio e jogo do terceiro lugar Ano Média 3.º lugar

2014 52.918 68.034

2010 49.669 36.254

2006 52.491 52.000

2002 42.268 63.483

1998 43.517 45.500

1994 68.991 91.500

1990 48.388 51.426

1986 46.039 21.000

1982 40.571 28.000

1978 40.678 69.659

1974 49.098 77.100

1970 50.124 104.403

1966 48.847 87.696

1962 27.911 66.679

1958 23.423 32.483

1954 29.561 32.000

1950 47.511 não houve

1938 20.872 12.000

1934 21.352 7.000

1930 32.808 não houve

Num calendário de um mês de duração, em que há que respeitar os tempos de recuperação dos jogadores, especialmente numa fase em que os minutos acumulados já fazem soar os alarmes, o jogo de atribuição do terceiro lugar serve também para preencher o período que medeia entre a segunda meia-final e o encontro decisivo. É por isso que, por regra, é agendado para a véspera da final. É a dimensão do negócio a falar mais alto.

Para as selecções em questão, a diferença entre terminar em quarto ou em terceiro lugar é de 1,7 milhões de euros (18,8 milhões em prémios, no total do torneio, para o derrotado e 20,5 milhões para o vencedor). Para a FIFA, é uma ocasião para arrecadar mais uns milhares de euros em receitas de bilheteira. Para os patrocinadores da competição, mais uma oportunidade para divulgarem a marca. Para as televisões, uma fonte suplementar de audiências.

E não pode dizer-se que os espectadores e telespectadores estejam propriamente desinteressados. De todas as edições do Mundial disputadas até agora, só seis viram a luta pela medalha de bronze registar uma assistência inferior à média do torneio (1934, 1938, 1982, 1986, 2006 e 2010). Em 1994, nos EUA, o encontro que opôs a Suécia à Bulgária, em Pasadena, atraiu mesmo um número invulgarmente elevado de espectadores: concretamente 91.500, mais 22 mil adeptos do que a média dessa competição.

Há vários factores que podem concorrer para uma maior ou menor afluência ao estádio nestas alturas, mas um dos que têm feito a diferença é a presença (ou ausência) da selecção anfitriã no penúltimo encontro da prova. Foram cinco as ocasiões em que isso sucedeu e apenas numa delas os números foram idênticos aos do resto do Campeonato do Mundo: aconteceu na Alemanha, em 2006, numa partida disputada, curiosamente, diante de Portugal. Nas cinco restantes (2014, 2002, 1990 e 1962), o total de espectadores (a maioria dos quais apoiante da equipa da casa) superou largamente a média.

Neste contexto, a surpreendente campanha do Chile (1962) ou da Coreia do Sul (2002) contribuíram para um acréscimo de interesse no país e para que ambas as selecções — entre outras “surpresas” que chegaram ao jogo que dá acesso ao último lugar do pódio — olhassem para este copo como meio cheio. O mesmo não poderá dizer-se dos candidatos crónicos ao título que tiveram de disputar um jogo sem glória, como aconteceu com o Brasil em 2014 (derrota com a Holanda depois da humilhação diante da Alemanha).

Ainda assim, e voltando a puxar os cordelinhos do negócio, há quatro anos o interesse dos brasileiros (e dos adeptos em geral) não esmoreceu ao ponto de virarem costas ao desafio. Basta ver que foram 287,2 os milhões de telespectadores que estiveram colados ao ecrã, em directo, naquele que foi o sétimo jogo mais visto desse Mundial.

