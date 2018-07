O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, fez neste sábado o 15.º tempo na qualificação do Grande Prémio da Alemanha de Moto2, nona prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2018.

Oliveira, segundo classificado do campeonato, rodou na sua volta mais rápida em 1m24,360s, cerca de meio segundo mais lento do que o italiano Mattia Pasini (Kalex), que fez um tempo de 1m23,787s e vai largar da pole position no domingo, em Sachsenring.

Na primeira fila da grelha, ao lado de Pasini, vão estar os seus compatriotas Luca Marini (Kalex) e Francesco Bagnaia (Kalex), piloto que lidera o Mundial com 144 pontos, contra 128 do português.

O espanhol Alex Márquez (Kalex) e o italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex), terceiro e quarto classificados, respectivamente, vão largar da sétima e da quinta posições da grelha.

Miguel Oliveira, que na próxima época vai saltar para o MotoGP, a categoria rainha do motociclismo de velocidade, procura na Alemanha o seu segundo triunfo da temporada, depois de ter vencido o Grande Prémio de Itália, sexta prova do calendário.

No MotoGP, o espanhol Marc Márquez, quatro vezes campeão do mundo e líder do campeonato, foi o mais rápido e vai partir da pole ao lado das Ducati do italiano Danilo Petrucci e do espanhol Jorge Lorenzo.

