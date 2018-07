O Sporting venceu neste sábado o Nice, por 1-0, no terceiro jogo de preparação dos “leões” realizado durante o estágio da Suíça. Em Divonne-les-Bains, o único golo do jogo entre portugueses e franceses foi apontado por Matheus Pereira, aos 52 minutos.

Após uma derrota frente ao Neuchâtel Xamax (1-2), José Peseiro apresentou um “onze” com poucas alterações em relação ao primeiro teste contra os suíços. As principais novidades foram o regresso de Mathieu e a estreia a titular do guarda-redes italiano Viviano.

O único golo da partida foi apontado já na segunda parte. Na sequência de um contra-ataque conduzido por Wendel, Matheus Pereira rematou de fora da área, fazendo um golo de belo efeito.

O Sporting tem mais um jogo agendado na Suíça: na próxima segunda-feira, os “verdes e brancos” defrontam os turcos do Fenerbahçe.

