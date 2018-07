O holandês Dylan Groenewegen venceu neste sábado pela segunda vez consecutiva uma etapa do Volta a França. O ciclista da Lotto foi o primeiro a percorrer os 181 quilómetros entre Dreux e Amiens, superiorizando-se sobre a concorrência num sprint final onde Andre Greipel (Lotto) e o colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step) acabaram desclassificados. Greg Van Avermaet chegou integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, e conserva a camisola amarela.

Na ligação entre Dreux e Amiens, Groenewegen voltou a dominar no duelo entre sprinters, batendo Greipel e Gaviria, mas o alemão e o colombiano acabariam por serem desclassificados por "sprint irregular": Após consultarem as imagens, os comissários da prova verificaram que Greipel fechou a trajectória a Gaviria, que respondeu com dois toques com o capacete no alemão. Ambos acabaram desclassificados.

A etapa ficou também marcada pela queda do irlandês Daniel Martin (UAE Emirates), vencedor da sexta etapa, que perdeu mais de um minuto para os da frente. Greg Van Avermaet chegou integrado no pelotão, com o mesmo tempo de Groenewegen, e vai conservar a camisola amarela pelo menos mais um dia, partindo para a nona etapa com sete segundos de vantagem sobre Geraint Thomas.

