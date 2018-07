A Bélgica conseguiu a sua melhor participação de sempre em Mundiais de futebol, ao terminar o Rússia 2018 em terceiro lugar graças a um triunfo em São Petersburgo por 2-0.

Com este triunfo no jogo de consolação, os belgas ultrapassaram aquele que era, até agora, o seu melhor, um quarto lugar obtido em 1986. Para os ingleses, esta ficou bem longe de ser a sua melhor presença em Mundiais - foram campeões em 1966 - mas igualaram o seu segundo melhor registo, um quarto lugar no Itália 90.

Os homens de Roberto Martínez adiantaram-se no marcador logo aos 4', com Meunier a concluir após assistência de Nacer Chadli. Na segunda parte, já perto do fim, foi Eden Hazard a fazer o 2-0 aos 82', após um passe perfeito de Kevin de Bruyne.

