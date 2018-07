A distrital do PSD de Vila Real, liderada por António Alberto Machado, aprovou por unanimidade uma moção de insatisfação contra a direcção de Rui Rio e a liderança parlamentar. Os dirigentes sociais-democratas do distrito, onde o líder do PSD ganhou as eleições e onde o próprio António Alberto Machado foi seu mandatário, queixam-se de serem ignorados pela direcção. A distrital pede que seja feita uma avaliação da comunicação interna, de cima para baixo, e que se questione a actuação do Governo.

A moção - a que o PÚBLICO teve acesso - foi aprovada na passada segunda-feira, numa reunião da comissão política distrital alargada, que inclui os presidentes das concelhias, os autarcas e os deputados eleitos pela região.

No texto, os sociais-democratas começam por recordar que o distrito apresentou uma proposta temática, que foi aprovada, no congresso de Fevereiro, sobre a promoção da sustentabilidade dos territórios de baixa densidade. Em jeito de balanço, “sete meses depois da eleição do presidente do partido e seis meses depois” do congresso, a distrital assume desconhecer “as diligências efectuadas por parte da direcção nacional e pela liderança do grupo parlamentar sobre a proposta temática”.

A moção expressa “insatisfação por ainda nenhuma reunião ter sido promovida pela direcção nacional e os autarcas eleitos neste distrito”. A única excepção foi uma reunião da assembleia distrital pedida pela direcção nacional – e realizada a 9 de Junho – em que esteve presente um membro da comissão política nacional (António Carvalho Martins) a quem “foram transmitidas as preocupações” sobre o território, nomeadamente sobre o centro hospitalar da região.

A distrital, liderada pelo apoiante de Rio que é também presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, assegura ter entregado em mão um documento sobre a lista de espera do centro hospitalar da região ao secretário-geral José Silvano e a dois vice-presidentes da bancada. “Lamentavelmente, não tivemos conhecimento de qualquer tomada de posição pública quer da direcção do partido quer do grupo parlamentar", lê-se no texto.

Na moção com cinco pontos, os sociais-democratas dizem ainda “desconhecer”, a não ser através da comunicação social, “informações, conteúdos, estratégias, acções, propostas e deliberações resultantes das jornadas parlamentares” do PSD que incidiram sobre a valorização do interior e que decorreram no passado mês de Junho, na Guarda.

Na conclusão, a distrital pede que a direcção nacional e da bancada parlamentar “avaliem a comunicação vertical que têm proporcionado, tal como os procedimentos públicos que têm desenvolvido para defender os colectivos compromissos territoriais”, ao mesmo tempo que pede que se questione a “ineficácia de estratégias” impostas pelo actual Governo.

Vila Real foi um dos distritos onde Rui Rio obteve melhores resultados nas eleições directas de Janeiro deste ano, tendo derrotado Pedro Santana Lopes com uma maioria de 66% dos votos.

